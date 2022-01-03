Транзит российского газа через Украину в Словакию упал в три раза с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Eustream, передает РИА Новости.

Так, еще 31 декабря 2021 года прокачка российского газа через пограничный пункт между Украиной и Словакией Велке Капушаны составила 83,8 миллиона кубометров. Уже 1 января 2022 года она упала до 49,5 миллиона кубометров, 2 января — до 35,5 миллиона кубометров, а 3 января — до 26,1 миллиона кубометров. Таким образом, трафик упал примерно втрое.

Ранее бывший глава компании Андрей Коболев заявил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы. Он предсказал, что при таком развитии событий Россия остановит транзит через Украину и немедленно расторгнет действующий контракт.