Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Транзит российского газа через Украину в Словакию упал в три раза

Eustream: транзит газа из России в Словакию через Украину упал с начала 2022 года втрое

Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / Global Look Press

Транзит российского газа через Украину в Словакию упал в три раза с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Eustream, передает РИА Новости.

Так, еще 31 декабря 2021 года прокачка российского газа через пограничный пункт между Украиной и Словакией Велке Капушаны составила 83,8 миллиона кубометров. Уже 1 января 2022 года она упала до 49,5 миллиона кубометров, 2 января — до 35,5 миллиона кубометров, а 3 января — до 26,1 миллиона кубометров. Таким образом, трафик упал примерно втрое.

Ранее бывший глава компании Андрей Коболев заявил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы. Он предсказал, что при таком развитии событий Россия остановит транзит через Украину и немедленно расторгнет действующий контракт.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полиция Казахстана начала действовать против участников «газовых» протестов
Украинский журналист Цимбалюк прокомментировал свой отъезд из России
Транзит российского газа через Украину в Словакию упал в три раза
Пенсионерам сообщили об изменениях в 2022 году
Умер второй из прославившихся пластическими операциями братьев-близнецов
Россияне восхитились творчеством столичных дворников
Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию
В сборной России объяснили неудачу Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»
Чеченский спецназовец удалился из Instagram после слов о «федералах-оккупантах»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter