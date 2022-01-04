По улицам Алма-Аты прошла толпа митингующей молодежи

По улицам казахстанского города Алма-Аты прошла толпа митингующей молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Колонна из нескольких десятков молодых людей, держа в руках плакаты и скандируя лозунги, прошла маршем от парка Первого президента до района Алматы Арена.

Ранее сообщалось, что 4 января в Алма-Ате полицией была перекрыта площадь Республики. Кроме того, в центре города был отключен мобильный интернет.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста стоимости газа для машин. Они потребовали снижения цены на сжиженное топливо, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах митингующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики, а в Актау пригрозили продолжать протестовать, пока к ним не придет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.