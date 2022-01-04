В США рассказали о готовящихся санкциях против «Северного потока-2»

В Республиканской партии США рассказали о санкциях, которые в скором времени планирует принять американский сенат против газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет Politico.

Для принятия законопроекта об ограничениях против трубопровода, подготовленного сенатором Тедом Крузом, необходимы 60 из 100 голосов сенаторов. Голосование по документу пройдет 14 января.

Мы выиграем это голосование подавляющим большинством

представитель Республиканской партии США

После одобрения сената законопроект поступит в палату представителей, а затем — на подпись президенту. Однако если глава государства Джо Байден откажется вводить санкции, сделать это сможет Конгресс.

Политические игры

Крыло Демократов в сенате занимает более взвешенную позицию. У них имеется собственный законопроект Боба Менендеса, который предусматривает наложение рестрикций на «Северный поток-2» лишь в случае агрессии Москвы против Украины.

Вероятно, как только республиканцы внесут свой документ на обсуждение, составляющие большинство в верхней палате демократы также представят законопроект по политической процедуре, известной как «бок о бок». В этом случае предложение Менендеса будет рассматриваться первым, что повышает шансы на его утверждение.

При этом в Белом доме ранее уже четко обозначили свою позицию по вопросу санкций. В конце декабря Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, который предусматривает средства на сдерживание России, но от новых ограничений против газопровода в документе отказались. Из финальной версии проекта также исключили предложенные республиканцами инициативы ограничений в отношении суверенного долга России и 35 россиян, включая министров, состоятельных бизнесменов, общественных деятелей и журналистов, предположительно близких к властям.

Привычный настрой

В декабре сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман призвали президента тесно работать с новым правительством ФРГ ради приостановки газопровода. Они заявили, что Россия якобы использовала свои чрезмерные энергоресурсы в качестве оружия, потребовав геополитических уступок от правительства Молдавии и отказавшись увеличить приток газа в Европу в ходе последнего затруднения в поставках.

В Москве же указали, что провокационные действия НАТО в Черном море в том числе говорят о «дикой аллергии» США на «Северный поток-2». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что газопровод является выгодным проектом в энергетической сфере для всего европейского региона и отдельных стран.

Засанкционировали

23 ноября Министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2». В публикации ведомства утверждается, что решение принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

США вводят новые санкции против российского газопровода по бюрократической инерции. Такую причину назвал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. По его словам, рестрикции — лишь элемент американской внутренней политики, который не является смертельным для проекта. Он отметил, что действия США неприятны и создают неудобства, однако выразил уверенность, что судовладельцы и капитаны адаптируются к ним. «На администрацию [президента США Джо] Байдена давят конгрессмены по политическим причинам и отрабатывая деньги лоббистов. Вот она и вводит санкции против отдельных судов каждый квартал, чтобы, с одной стороны, придерживаться договоренностей с Германией, а с другой — демонстрировать приверженность политике санкций», — заявил Гривач.