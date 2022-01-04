Члены инициативной группы казахстанских протестующих оказались близки к властям

Некоторые члены инициативной группы в казахстанском городе Актау, где проходят протесты из-за резкого роста цен на сжиженный газ, оказались близки к властным и околовластным структурам. Об этом сообщает Telegram-канал Казахского телеграфного агентства (КазТАГ).

Агентство опубликовало кадры процесса переговоров между членами правительственной комиссии во главе с вице-премьером Ералы Тугжановым и инициативной группой, которая представляет интересы протестующих.

Журналисты заметили в составе группы депутата маслихата (местного совета) Актау Уайс Ерсайынулы и депутата маслихата Мангистауской области Аббата Урисбаева. Также на заседании присутствовали депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) от партии Nur Otan Едиль Жанбыршин и Самат Мусабаев. Помимо них в переговорах от инициативной группы участвовали руководитель госканала «Мангистау» Ануар Бигмагамбет и журналист Алмас Алтай.

Ранее правительство Казахстана пошло навстречу требованиям участников «газовых» протестов и установило в Мангистауской области цену на топливо для машин в 50 тенге (8,66 российского рубля). Как сообщила пресс-служба правительства, решение было принято в том числе в ходе переговоров с инициативной группой города Актау.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста стоимости газа для машин. Они потребовали снижения цены на сжиженное топливо, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах митингующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики, а в Актау пригрозили продолжать протестовать, пока к ним не придет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.