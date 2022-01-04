Победу Клебо над Большуновым описали фразой «русского уложили спать»

Российский лыжник Александр Большунов проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо полминуты и занял пятое место в масс-старте классическим стилем на третьем этапе «Тур де Ски». О победе Клебо над Большуновым порассуждали журналисты норвежского издания Nettavisen.

«Русского уложили спать», ― такой фразой норвежские журналисты описали победу соотечественника в гонке. Они отметили, что после финиша россиянин был очень расстроен и покинул стадион, не пообщавшись с представителями СМИ.

Победитель гонки Клебо преодолел дистанцию в 15 километров за 41 минуту и 31,2 секунды. Вторым стал финн Ийво Нисканнен с отставанием в 20,8 секунды. Россиянин Алексей Червоткин финишировал третьим в 23,7 секундах от победителя. Еще один россиянин Денис Спицов стал четвертым.

Большунов является двукратным победителем общего зачета «Тур де Ски». Перед финальной гонкой многодневки общее отставание россиянина от Клебо составляет две минуты.

3 января старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил неудачу Большунова в масс-старте классическим стилем. По мнению тренера, обидная поломка палки не позволила россиянину добраться до призовой позиции.

Третий, заключительный, этап «Тур де Ски» проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. Он завершится 4 января масс-стартом свободным стилем.