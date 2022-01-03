В сборной России объяснили неудачу Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в масс-старте классическим стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«К сожалению, у Большунова произошла обидная поломка палки. Не произойди этого — может, было бы лучше», — объяснил Бородавко неудачу спортсмена. По мнению тренера, именно это не позволило Большунову добраться до призовой позиции.

Победителем гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 41 минуту и 31,2 секунды. Вторым стал финн Ийво Нисканнен с отставанием в 20,8 секунды. Россиянин Алексей Червоткин финишировал третьим в 23,7 секунды от победителя. Большунов занял пятое место и отстал на 27,9 секунды.

Большунов является двукратным победителем общего зачета «Тур де Ски». За одну гонку до окончания многодневки в текущем сезоне россиянин занимает второе место

Третий этап «Тур де Ски» проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. Он завершится 4 января масс-стартом свободным стилем.