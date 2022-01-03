Российский лыжник завоевал бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Алексей Червоткин завоевал бронзу в масс-старте классическим стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 41 минуту и 31,2 секунды. Россиянин финишировал третьим в 23,7 секунды от него. Вторым стал финн Ийво Нисканнен с отставанием в 20,8 секунды.

Ранее 3 января российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем. Она преодолела дистанцию в десять километров за 29 минут и 51,3 секунды.

Третий этап «Тур де Ски» проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. Он завершится 4 января масс-стартом свободным стилем.