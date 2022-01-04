Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане отключили мобильный интернет

Sputnik Казахстан: в Алматы перестали работать мессенджеры WhatsApp и Telegram

Фото: Globallookpress.com

В Алматы отключили мобильный интернет на фоне протестов из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Источники уточняют, что на территории города перестали работать мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам «газовых» протестов в стране. Он рассказал, что правительство приняло решение о снижении цены за сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр (8,5 рубля), и попросил демонстрантов «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества».

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты стали протестовать против роста цен на газ для машин. Они потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики, а в Актау пригрозили «стоять до тех пор, пока не приедет Токаев».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Казахстане протестующие устроили погоню за военными грузовиками в степи
В Telegram произошел сбой
В Казахстане отключили мобильный интернет
Эстонский депутат назвала свою страну мелким злобным провокатором
Эрдоган объявил конец сложного периода в турецкой экономике
Протестующие в Казахстане начали прямые столкновения с полицией
Макгрегор захотел подраться с Оливейрой
Диетолог напомнила способы улучшить самочувствие после переедания
Шведская королевская семья заразилась коронавирусом после трех прививок
Члены инициативной группы казахстанских протестующих оказались близки к властям
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter