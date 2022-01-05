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Протестующие ворвались в акимат Алма-Аты

Участники протеста ворвались в здание акимата казахстанской Алма-Аты

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Участники протеста в казахстанской Алма-Ате ворвались в здание акимата (местная администрация). Об этом сообщает «Sputnik Казахстан»

Как передает корреспондент издания, внутри находятся сотрудники полиции. Силовики и протестующие используют светошумовые гранаты. Уточняется, что протестующие защищаются щитами и палкам. Другая часть толпы пытается попасть в старую резиденцию президента Казахстана.

Ранее сообщалось, что утром 5 января участники протестов в другом казахстанском городе, Актобе, захватили здание акимата.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.

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Варвара Кошечкина
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