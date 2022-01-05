Протестующие захватили мэрию Актобе

Участники протестов в казахстанском Актобе захватили здание акимата (местная мэрия). Видео с места событий публикует Telegram-канал журналиста Дмитрия Смирнова.

На кадрах видно, как несколько десятков людей проникли в здание. Некоторые из них держат флаги Казахстана, оператор громко произносит «Акимат наш!» Помимо этого, на видео замечены люди с щитами, которые используют силовики.

Ранее протестующие в Алма-Ате захватили военную спецтехнику. На утро 5 января известно, что в лечебные учреждения города обратились 190 человек.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.