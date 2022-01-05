Горящая резиденция президента Казахстана в Алма-Ате попала на видео

В Алма-Ате в ходе акции протеста загорелась резиденция президента Казахстана и попала на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Раньше всех».

На кадрах видно, что протестующие пытаются прорваться в резиденцию, в то время как акимат продолжает гореть.

Ранее сообщалось, что пожар начался в здании администрации Алма-Аты.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.