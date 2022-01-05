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В здании администрации Алма-Аты начался пожар

В Алма-Ате загорелись здания администрации, прокуратуры и резиденции президента

Кадр: Telegram-канал BAZA

В здании администрации Алма-Аты, которое штурмом взяли протестующие, начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК» со ссылкой на данные КазТАГ.

Согласно информации, горит также здание прокуратуры. Помимо этого, дым виден над зданием резиденции президента.

Ранее сообщалось, что утром 5 января участники протестов в другом казахстанском городе, Актобе, захватили здание акимата.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.

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Айсель Эюбова
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