Протестующие в Алма-Ате напали на корреспондента «Медиазоны»

В Алма-Ате участники акции протеста, начавшейся из-за повышения цен на сжиженный газ в Казахстане, напали на корреспондента «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщается на сайте издания.

Журналист снимал, как протестующие били полицейские машины за акиматом Алматы. Один из них ударил его по рукам и выбил телефон. После этого к корреспонденту подошли еще двое и пытались отобрать гаджет. За молодого человека вступился другой участник акции протеста. Журналисту вернули телефон с разбитым экраном и отпустили, однако один из нападавших крикнул вслед, что «запомнил его лицо».

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протесты против роста цен на газ для машин. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в городе и в Мангистауской области режим ЧП и комендантский час.