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Спорт

Агент рассказал о предложениях Смолову от клубов MLS

Агент Дэн Мильштейн: у игрока «Локомотива» Смолова есть предложения от нескольких клубов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Несколько клубов североамериканской Главной лиги футбола (MLS) сделали предложения форварду «Локомотива» Федору Смолову. Об этом РИА Новости рассказал агент Дэн Мильштейн.

Функционер, компания которого сотрудничает с североамериканскими лигами по вопросу трудоустройства российских игроков, также добавил, что игрок имеет один вариант продолжения карьеры в России.

«По окончании отпуска Федор вместе со своими представителями рассмотрит все варианты продолжения карьеры и в ближайшую неделю примет окончательное решение», — добавил Мильштейн.

7 сентября Смолов забил за сборную России впервые за два года. Он был капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты и отличился на десятой минуте встречи.

Алексей Гусев
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