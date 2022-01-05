Агент рассказал о предложениях Смолову от клубов MLS
Агент Дэн Мильштейн: у игрока «Локомотива» Смолова есть предложения от нескольких клубов
Несколько клубов североамериканской Главной лиги футбола (MLS) сделали предложения форварду «Локомотива» Федору Смолову. Об этом РИА Новости рассказал агент Дэн Мильштейн.
Функционер, компания которого сотрудничает с североамериканскими лигами по вопросу трудоустройства российских игроков, также добавил, что игрок имеет один вариант продолжения карьеры в России.
«По окончании отпуска Федор вместе со своими представителями рассмотрит все варианты продолжения карьеры и в ближайшую неделю примет окончательное решение», — добавил Мильштейн.
7 сентября Смолов забил за сборную России впервые за два года. Он был капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты и отличился на десятой минуте встречи.