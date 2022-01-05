Агент рассказал о предложениях Смолову от клубов MLS

Несколько клубов североамериканской Главной лиги футбола (MLS) сделали предложения форварду «Локомотива» Федору Смолову. Об этом РИА Новости рассказал агент Дэн Мильштейн.

Функционер, компания которого сотрудничает с североамериканскими лигами по вопросу трудоустройства российских игроков, также добавил, что игрок имеет один вариант продолжения карьеры в России.

«По окончании отпуска Федор вместе со своими представителями рассмотрит все варианты продолжения карьеры и в ближайшую неделю примет окончательное решение», — добавил Мильштейн.

7 сентября Смолов забил за сборную России впервые за два года. Он был капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты и отличился на десятой минуте встречи.