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Премьер-министр Австралии прокомментировал лишение Джоковича визы

Премьер Австралии Моррисон: виза теннисиста Джоковича аннулирована, правила есть правила
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал лишение первой ракетки мира Новака Джоковича визы в своем Twitter.

«Виза мистера Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил», — заявил Моррисон. Премьер отметил, что строгая пограничная политика имела решающее значение для Австралии, и напомнил, что уровень смертности от коронавируса там один из самых низких в мире.

Австралийские власти аннулировали визу Новака Джоковича, так как спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в страну. Теннисист собирался принять участие в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

До этого Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу и заявил, что ждет от него медицинского подтверждения о запрете прививаться. В противном случае он обещал отправить теннисиста домой.

Марина Совина
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