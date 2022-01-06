Премьер-министр Австралии прокомментировал лишение Джоковича визы

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал лишение первой ракетки мира Новака Джоковича визы в своем Twitter.

«Виза мистера Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил», — заявил Моррисон. Премьер отметил, что строгая пограничная политика имела решающее значение для Австралии, и напомнил, что уровень смертности от коронавируса там один из самых низких в мире.

Австралийские власти аннулировали визу Новака Джоковича, так как спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в страну. Теннисист собирался принять участие в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

До этого Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу и заявил, что ждет от него медицинского подтверждения о запрете прививаться. В противном случае он обещал отправить теннисиста домой.