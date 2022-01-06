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Спорт

Джокович лишился визы Австралии

Власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Джоковича и обязали покинуть страну
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, сообщается на официальном сайте пограничной службы Австралии (ABF).

Ведомство заявило, что спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, поэтому он лишился визы. Кроме того, его обязали покинуть страну.

«Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», — подчеркивается в сообщении.

По данным издания The Age, адвокаты Джоковича находятся в процессе обжалования решения. Пока неизвестно, покинет ли спортсмен Австралию в четверг, 6 января, или он останется в стране, пока его юристы работают над обжалованием.

Ранее стало известно об отказе Джоковичу во въезде в Австралию. Документ, по которому спортсмен планировал пересечь границу, не предполагает внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Спортсмен собирался поучаствовать в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

5 января премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу и заявил, что ждет от него медицинского подтверждения о запрете прививаться. В противном случае он обещал отправить теннисиста домой.

Марина Совина
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