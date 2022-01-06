Джокович лишился визы Австралии

Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, сообщается на официальном сайте пограничной службы Австралии (ABF).

Ведомство заявило, что спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, поэтому он лишился визы. Кроме того, его обязали покинуть страну.

«Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», — подчеркивается в сообщении.

По данным издания The Age, адвокаты Джоковича находятся в процессе обжалования решения. Пока неизвестно, покинет ли спортсмен Австралию в четверг, 6 января, или он останется в стране, пока его юристы работают над обжалованием.

Ранее стало известно об отказе Джоковичу во въезде в Австралию. Документ, по которому спортсмен планировал пересечь границу, не предполагает внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Спортсмен собирался поучаствовать в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

5 января премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу и заявил, что ждет от него медицинского подтверждения о запрете прививаться. В противном случае он обещал отправить теннисиста домой.