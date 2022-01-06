Россиянина задержали во время разгона протестной акции в Казахстане

В Костанайской области Казахстана полицейские задержали гражданина России, участвующего в протестной акции. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональный департамент полиции.

По последним данным, во время разгона погромщиков были задержаны 245 человек. В их числе оказались несовершеннолетние, женщины и приезжие из разных стран. По какой причине иностранцы оказались в регионе, полиции предстоит выяснить.

Участники протестной акции ломали лавочки, не соблюдали общественный порядок. На месте происшествия также нашли бутылку с зажигательной смесью и травматические винтовки с пистолетами, добавили в ведомстве.

35 человек сейчас на свободе, остальные все еще находятся в отделах полиции. В ходе мероприятий, проведенных правоохранительными органами, пострадал один полицейский. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее стало известно, что в Алма-Ате снова началась массовая «зачистка» от погромщиков. На улицу города вышли полицейские. «Sputnik Казахстан» также показал видео, где правоохранители в шлемах осматривают вещи из затонированного автомобиля. На асфальте лежат мешки, пакеты и коробки, рядом — винтовки. На проезжей части несколько задержанных стоят на коленях.

Тем временем сообщается, что Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в связи с введенным режимом чрезвычайного положения. На территорию страны прибыли первые российские миротворцы. На видео запечатлели момент отправки российских военных в Казахстан.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.