Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам назвали способ получить всю накопленную пенсию сразу

Аналитик Биезбардис призвал подать заявление в НПФ, ПФР для получения накопленной пенсии

Фото: Pixabay

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис напомнил, что россияне имеют право получить все пенсионные накопления при достижении 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Он рассказал, как это сделать, в интервью агентству «Прайм».

Аналитик назвал способ получить всю накопленную пенсию сразу. Для этого необходимо подать заявление в пенсионный фонд — НПФ или ПФР, в зависимости от выбора каждого гражданина. Это возможно сделать в личном порядке или по почте. Для получения средств эксперт призвал заверить необходимые документы у нотариуса или через личный кабинет.

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату», — подчеркнул Биезбардис.

Материалы по теме:
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря
Законы, тарифы и пенсии. Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
Законы, тарифы и пенсии.Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
1 февраля

Специалист добавил, что единовременную выплату накоплений может получить не только сам пенсионер, но и его правопреемник спустя полгода со дня смерти застрахованного лица или позже при восстановлении сроков по суду. Чтобы это осуществить, понадобится предъявить документы для подтверждения родственных отношений.

Ранее Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2022 году. Профессор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Жанна Голодова заявила, что выплаты увеличатся у людей, работавших в колхозах до 1992 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОДКБ направит миротворцев в Казахстан
Папа Римский обвинил любителей домашних животных в эгоизме
В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов
Коммунальщики провалили третью попытку заливки катка в Москве
Академик Бокерия оценил шансы человека дожить до 150 лет
Уран резко подорожал из-за ситуации в Казахстане
Посол предрек торможение Россией процесса вступления Украины в НАТО
В Москве ограничат транспортное движение перед Рождеством
Россиянам назвали способ получить всю накопленную пенсию сразу
Названы проявляющиеся на шее, лице и ушах симптомы рака
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter