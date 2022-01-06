Россиянам назвали способ получить всю накопленную пенсию сразу

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис напомнил, что россияне имеют право получить все пенсионные накопления при достижении 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Он рассказал, как это сделать, в интервью агентству «Прайм».

Аналитик назвал способ получить всю накопленную пенсию сразу. Для этого необходимо подать заявление в пенсионный фонд — НПФ или ПФР, в зависимости от выбора каждого гражданина. Это возможно сделать в личном порядке или по почте. Для получения средств эксперт призвал заверить необходимые документы у нотариуса или через личный кабинет.

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату», — подчеркнул Биезбардис.

Специалист добавил, что единовременную выплату накоплений может получить не только сам пенсионер, но и его правопреемник спустя полгода со дня смерти застрахованного лица или позже при восстановлении сроков по суду. Чтобы это осуществить, понадобится предъявить документы для подтверждения родственных отношений.

Ранее Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2022 году. Профессор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Жанна Голодова заявила, что выплаты увеличатся у людей, работавших в колхозах до 1992 года.