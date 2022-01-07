Еще один член сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Массажист сборной России по биатлону Роман Никитин заразился коронавирусом. О том, что еще один член команды сдал положительный тест, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Специалист изолирован от остальной команды, которая находится в немецком Оберхофе. Решение о длительности его карантина будет принято позднее.

6 января стало известно о заражении коронавирусом лидера мужской сборной России по биатлону Эдуарда Латыпова. Уточнялось, что заболевание у спортсмена проходит бессимптомно.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января. Спортсменам предстоит выступить в спринте, гонке преследования и двух смешанных эстафетах.