В Нур-Султане начали создавать народные дружины

В столице Казахстана, Нур-Султане, на фоне массовых беспорядков начали создавать народные дружины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Около 500 человек изъявили желание помогать полиции в охране общественного порядка, государственных объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Уточняется, что среди неравнодушных казахстанцев, которые окажут содействие в защитите мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародерства, есть спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на топливо с 60 до 120 тенге. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране протестов. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января.

Из-за беспорядков в Казахстане на космодроме Байконур усилили вооруженную охрану. 7 января глава администрации одноименного города Константина Бусыгина заявила, что в Байконуре будут сформированы народные дружины, которые будут заниматься патрулированием города.