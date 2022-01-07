Захарова увидела противоречия среди «защитников западных ценностей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о противоречиях в заявлениях «защитников западных ценностей», говоря о высказываниях вице-президента США Камалы Харрис и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, она указала, что Харрис сравнила штурм Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа в январе 2021 год с атакой на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001 года. Офис Тихановской в свою очередь отреагировал на беспорядки в Казахстане фразой «уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли».

«Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии. (...) Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах», — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что некоторые представители США не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию. Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по законности миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане — та сказала, что США не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ для машин. 5 числа они переросли в массовые беспорядки, после чего президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ. На следующий день передовая группа миротворческих сил ОДКБ приступила к работе в Казахстане.