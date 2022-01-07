Блинкен рассказал о постоянной угрозе для США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ракетная и ядерная программы, реализуемые властями Северной Кореи, представляют собой постоянную опасность для Вашингтона. Об этом Блинкен заявил во время открытия переговоров с Японией в формате «два плюс два», в которых принимают участие главы военных и внешнеполитических ведомств двух стран, передает ТАСС.

По словам госсекретаря, последний запуск КНДР также подтверждает его слова. В ходе встречи Блинкен рассказал, что США и Япония будут совместно исследовать угрозы от гиперзвуковых и спутниковых систем.

Помимо этого, американский дипломат отметил важность союза Вашингтона и Токио, в том числе из-за противостояния с Россией и Китаем. Он добавил, что Пекин и Москва продолжают нарушать международные нормы на суше и в море, а также в космосе и киберпространстве. Провокационные действия Китая обостряют ситуацию в Тайваньском проливе и в Восточно-Китайском море, а наращивание военных сил России на границе Украины угрожает ее суверенитету и стабильности в Европе, подчеркнул Блинкен.

Ранее сообщалось, что пять стран запросили Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) провести закрытые консультации в связи с пусками КНДР. Соответствующий запрос поступил от Албании, Великобритании, Ирландии, США и Франции.

До этого Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, проведенных в среду, 5 января. Снаряд пролетел 700 километров и точно поразил заданную цель. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

