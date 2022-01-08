Аэропорт Нур-Султана выполнит шесть международных рейсов

Аэропорт Нур-Султана планирует на субботу, 8 января, выполнить шесть международных рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что на 8 января отменено четыре рейса из Нур-Султана.

«8 января из/в город Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из городов Дубай, Минск, Калининград и отменено выполнение четырех рейсов в/из городов Москва, Франкфурт», — уточняется в сообщении.

По данным ведомства, из аэропортов в других городах (Алма-Аты, Актау, Туркестана, Шымкента и Костаная) 8 января отменен 21 международный рейс, включая направления в Москву, Баку и Минск.

7 января казахская армия сумела отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты, туда стали прибывать самолеты с российскими военными в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Сейчас аэропорт принимает только военную авиацию, запрет на полеты гражданских судов будет действовать как минимум до 9 января.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства. 5 января митинги переросли в массовые беспорядки: в Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.