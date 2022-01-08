Российский посол ответил на заявления Госдепа о миротворцах ОДКБ в Казахстане

Россия надеется, что США не будут ставить под сомнение право Казахстана на получение помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в соответствии с уставом организации. Такое заявление сделала посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американской изданию Newsweek.

«Мы надеемся, что никто не поставит под сомнение право Казахстана применять статью 4 устава Организации Договора о коллективной безопасности. Это было сделано для обеспечения закона и правопорядка в союзной республике», — пояснил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия рассматривает спровоцированные извне насильственные события в дружественной стране как направленные на нарушение ее безопасности и целостности. «Мы будем содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», — подчеркнул посол.

О решении казахстанских властей привлечь миротворцев ОДКБ для подавления беспорядков в республике стало известно 5 января. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении. Как уточнил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в стране до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.