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Бывший футболист «Зенита» рассказал о попытке покончить с собой

Бывший игрок «Зенита» Эмануэль Маммана хотел покончить с собой после смерти родителей

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о попытке самоубийства в возрасте 15 лет. Его слова приводит Ole.

Футболист признался, что тяжело переживал смерть родителей. У аргентинца возникла мысль о самоубийстве. Маммана рассказал, что его остановил незнакомец.

«Я благодарю этого человека от всего сердца. Сегодня у меня есть семья, есть дети. Мои родители бы не хотели, чтобы меня не стало», — отметил 25-летний аргентинец.

7 января «Зенит» объявил об уходе аргентинского защитника. Контракт футболиста был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Маммана перешел в «Зенит» в 2017 году из французского «Лиона». С 2020-го футболист на правах аренды выступал за «Сочи». До переезда в Европу аргентинец выступал за «Ривер Плейт».

Николай Костюков
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