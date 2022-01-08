Сборная России по теннису уступила канадцам в полуфинале ATP Cup

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил канадцу Денису Шаповалову в первой встрече полуфинального матча за кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает ТАСС. По итогам игры российская сборная уступила в счете команде Канады.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Шаповалова (14-й номер рейтинга ATP). Матч длился 2 часа 41 минуту. Канадская команда выиграла со счетом 1-0.

Следующими на корт выйдут Даниил Медведев (2) и Феликс Оже-Альяссим (11). Все они позднее встретятся в парном разряде, куда заявлены Медведев и Сафиуллин от российской сборной и Шаповалов и Оже-Альяссим от Канады.

В состав команды России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара.

Соревнования проходят в австралийском Сиднее, призовой фонд составляет 10 миллионов долларов. Это третий по счету Кубок АТР, сборная России является действующим победителем турнира. Соревнования завершатся 9 января.

6 января сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка ATP. Медведев и Сафиуллин победили соперников из Италии в матче третьего тура группового этапа ATP. Решающую встречу выиграли Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, которые в парном поединке взяли верх над Маттео Берреттини и Янником Синнером (5:7, 6:4, 10:5).

В декабре российская команда впервые за 15 лет выиграла главные командные соревнования в мировом теннисе — Кубок Дэвиса.

