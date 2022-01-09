Руководство «Ференцвароша» оценило подход Черчесова к футболистам

Спортивный директор венгерского «Ференцвароша» Тамаш Хайнал оценил подход нового главного тренера команды Станислава Черчесова к игрокам. Об этом сообщает Nemzeti Sport.

В руководстве венгерского клуба высоко оценили профессионализм 58-летнего российского специалиста. «Черчесов точно знает, что происходит в головах у футболистов, и может на них повлиять. Он излучает уверенность и может заразить ею спортсменов», — сказал Хайнал.

Он также отметил, что Черчесов проявляет гибкость в подходе к игрокам. По словам директора, специалист может общаться с футболистами по-дружески или же, напротив, удерживать определенную дистанцию.

7 января сообщалось, что Черчесов запретил игрокам употреблять слова «проблема» и «пожалуйста». Схожую культуру он пытался привить и в бытность тренером сборной России, и в рамках общения с журналистами. В частности, Черчесов поправлял представителей прессы, подчеркивая, что предпочитает выражение «контрольный матч», вместо «товарищеский».

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. В июле того же года он покинул пост главного тренера сборной России.