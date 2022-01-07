Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» употреблять два слова

Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов на встрече с игроками венгерского «Ференцвароша» запретил им в общении с собой два слова. Об этом пишет «Чемпионат».

«Давайте мы забудем слово "проблема". Я его не люблю. И не люблю слово "пожалуйста". Мы все профессионалы, и каждый из нас знает, что и как нужно делать», — сказал он.

20 декабря Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Также сохраняется вероятность, что параллельно специалист начнет работать на посту главного тренера сборной Венгрии.

Черчесов возглавлял сборную России c 2016 года. Он покинул команду в июле 2021 года после неудачного выступления на чемпионате Европы, где россияне не сумели преодолеть групповой этап турнира. Его место занял Валерий Карпин.