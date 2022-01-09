США осудили приказ Токаева стрелять на поражение

США осуждают решение властей Казахстана стрелять на поражение в ходе разгона массовых беспорядков. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику», — сказал Блинкен.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «За рубежом высказывают призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время», — пообещал он.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что приказ Токаева беспокоит мировое сообщество. Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от президента Казахстана немедленно отменить распоряжение.

Агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что власти ФРГ приостановили продажи оборонной продукции Казахстану.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. По официальным данным, погибли 164 человека. Токаев назвал протестующих террористами.