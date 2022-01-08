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Правозащитники потребовали отменить приказ Токаева стрелять на поражение

Human Rights Watch: власти Казахстана должны отменить приказ стрелять без предупреждения

Фото: РИА Новости

Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch потребовала немедленно отменить приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Об этом говорится в заявлении организации, текст которого приводит ТАСС.

«Данное распоряжение противоречит международно-правовым обязательствам Казахстана по соблюдению и защите права на жизнь», — пояснили в организации.

Правозащитники также указали на необходимость властей обеспечить соблюдение прав задержанных во время беспорядков, включая доступ к адвокату по выбору.

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Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что приказ Токаева беспокоит международное сообщество. Она призвала правительственные силы Казахстана проявлять «сдержанность» при восстановлении стабильности.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать», — сказал Токаев. По словам казахстанского лидера, в беспорядках в республике участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».

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Марина Совина
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