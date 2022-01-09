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Спорт

Девушка-боец MMA снялась в откровенном кожаном белье

Девушка-боец MMA Перл Гонсалес опубликовала в Instagram сексуальное фото в кожаном белье

Фото: @Donte Tatum

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес выложила в сети сексуальное фото в кожаном белье. Пост доступен в Instagram.

35-летняя американка снялась в откровенном белье. Публикация набрала более 12 тысяч лайков.

Гонсалес восстанавливается после операции на ноге. Американская спортсменка сделала публикацию перед хирургическим вмешательством 21 декабря. По ее словам, травма долгое время мешала ей полноценно тренироваться.

Гонсалес известна по выступлениям в Invicta FC, а также в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Весной 2021-го она подписала контракт с Bare Knuckle FC и провела два поединка по боксу на голых кулаках. Гонсалес одержала одну победу и потерпела одно поражение, после которого заявила об уходе из промоушена.

В MMA на счету Гонсалес десять побед при пяти поражениях.

Николай Костюков
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