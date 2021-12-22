Девушка-боец MMA устроила откровенную фотосессию в палате перед операцией

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес устроила откровенную фотосессию в больничной палате. Пост доступен в Instagram спортсменки.

35-летняя американка опубликовала сексуальные фото и отметила, что сделала снимки перед операцией. «Сегодня предстоит хирургическое вмешательство. Нужно заняться старой травмой, которая мешала мне бороться и бить ногами. Из-за нее мне пришлось сосредоточиться на отработке боксерских техник. Жду не дождусь, когда смогу полноценно тренироваться», — написала она.

Гонсалес регулярно публикует откровенные фото-снимки. У нее 270 тысяч подписчиков в Instagram.

Американка известна по выступлениям в Invicta FC, а также Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также Гонсалес участвовала в турнирах по грэпплингу. В ноябре она подралась с Британ Харт под эгидой Bare Knucke FC. Американка уступила судейским решением и приняла решение уйти из бокса без перчаток.

В MMA на счету Гонсалес десять побед при пяти поражениях.