Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
КХЛ - регулярный чемпионат
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|19-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Кубок лиги|1/4 финала
Лорьян
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|19-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|21-й тур
Спорт

Девушка-боец MMA устроила откровенную фотосессию в палате перед операцией

Девушка-боец MMA Перл Гонсалес сделала сексуальное фото перед хирургической операцией

Фото: Instagram

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес устроила откровенную фотосессию в больничной палате. Пост доступен в Instagram спортсменки.

35-летняя американка опубликовала сексуальные фото и отметила, что сделала снимки перед операцией. «Сегодня предстоит хирургическое вмешательство. Нужно заняться старой травмой, которая мешала мне бороться и бить ногами. Из-за нее мне пришлось сосредоточиться на отработке боксерских техник. Жду не дождусь, когда смогу полноценно тренироваться», — написала она.

Гонсалес регулярно публикует откровенные фото-снимки. У нее 270 тысяч подписчиков в Instagram.

Американка известна по выступлениям в Invicta FC, а также Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также Гонсалес участвовала в турнирах по грэпплингу. В ноябре она подралась с Британ Харт под эгидой Bare Knucke FC. Американка уступила судейским решением и приняла решение уйти из бокса без перчаток.

В MMA на счету Гонсалес десять побед при пяти поражениях.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В США ответили на обвинения России в подготовке провокации в Донбассе
Россияне разлюбили удаленку
Миру предсказали рост неравенства
Коммунальщиков без страховки заметили на крыше в Москве
Уехавший за границу россиянин сравнил иностранные и русские продукты
Девушка избитого фигуриста-чемпиона рассказала о сроках его восстановления
Кардиолог описала тахикардию перед инфарктом
Найдены самые дешевые квартиры Москвы
Ночные морозы в Москве побили полувековой рекорд
Упорная служебная собака отыскала убийцу вопреки вьюге
Появился способ избежать стекания воды по рукам во время умывания
Женщина выиграла спор с мужем и придумала неожиданное наказание для него
Мясников оценил вероятность роста заражений коронавирусом после Нового года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter