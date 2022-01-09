США раскрыли детали переговоров по безопасности с Россией, которые состоятся в Женеве 9 января 2022 года. Как сообщили газете Washington Post знакомые с планами американской администрации источники, стороны намерены обсудить вопросы размещения ракет и масштаб проводимых в Европе военных учений.

Отмечается, что Белый дом планирует узнать серьезность намерений Москвы в отношении урегулирования кризиса вокруг Украины, либо она использует выдвигаемые к Вашингтону требования для затягивания ситуации.

Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, 9 января американская и российская делегация начнут предварительный раунд переговоров, однако основная встреча пройдет 10 января, в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге отказалась комментировать итоги будущих переговоров с Россией. Она подчеркнула, что Белый дом не намерен предсказывать итоги переговоров США и России по проблемам безопасности. Псаки добавила, что уже ранее высказывалась об ожиданиях американской стороны от этого диалога.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Размещение ракет в Европе и военные учения

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией неразмещение на Украине американских ракет, сообщил представитель американской администрации высокого ранга. Он отметил, что президент США Джо Байден заявлял российскому коллеге Владимиру Путину, что Вашингтон не намерен этого делать.

Чиновник подчеркнул, что размещение наступательных систем на украинской территории вызывает обеспокоенность Москвы, это одна из сфер, где стороны могут достичь взаимопонимания, если Россия даст встречные обязательства.

Представитель администрации добавил, что Соединенные Штаты также готовы обсудить ограничение масштабов стратегических учений, в том числе полеты стратегических бомбардировщиков вблизи границ обеих государств.

В последние годы Россия проводила целый ряд все более крупных и угрожающих военных учений у ее границ с союзниками по НАТО. Россия говорит, что ее безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений размера и масштабов подобных учений. Речь идет как о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон, так и о наземных учениях Представитель администрации США

Военное присутствие США в Европе

При этом США не намерены обсуждать возможность сокращения своего военного присутствия в странах Европы, указал чиновник. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня.

С аналогичным утверждением выступил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает смену позиции по вопросу американских контингентов в европейских странах, равно как в Балтии и Польше.

Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

В Вашингтоне также считают проблематичными призывы России вывести американское ядерное оружие из Европы. С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента США высокого ранга 8 января.

По словам чиновницы, подобные призывы со стороны России «убрать ядерное оружие передового развертывания с территории стран-союзниц» не являются для США «чем-то новым» — в Вашингтоне такое «уже слышали».

США назвали Россию главной угрозой безопасности в Европе

Высокопоставленный представитель американской администрации назвал Россию главной угрозой европейской безопасности. Он подчеркнул, что у Вашингтона есть что обозначить из собственных обеспокоенностей.

И это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и союзных ей сил Представитель администрации США

Чиновник утверждает, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы других государств, вторгалась на территории соседних стран, использовала химическое оружие и нарушала договоренности в сфере контроля за вооружениями, такие как Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Представитель администрации подчеркнул, что серьезные переговоры с Москвой о европейской безопасности будут касаться этих вопросов, которые не были озвучены в российских предложениях.

Ранее высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация США не намерена обнародовать свои обеспокоенности в области международной безопасности, как это сделала Россия.

Он отметил, что точка соприкосновения России и США заключается в том, что страны могут достичь большего прогресса за переговорным столом друг с другом, за закрытыми дверями, а также в рамках тесных консультаций с союзниками и партнерами.

Ожидания Белого дома

Представитель администрации заявил, что США идут на переговоры с ощущением реализма, но не оптимизма. Он подчеркнул, что Вашингтон будет оценивать действия Москвы, а не публичные комментарии.

Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений Представитель администрации США

Чиновник также подчеркнул, что Россия не должна решать, с кем другие государства должны заключать союзы. Он добавил, что среди требований Москвы есть те, на которые Соединенные Штаты никогда не согласятся.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента 8 января заявила, что США на предстоящих переговорах с Россией будут настаивать на суверенном праве государств самостоятельно определять свою внешнюю и оборонную политику. По ее словам, подход Вашингтона к этим дискуссиям будет прагматичным и нацеленным на результат. Она отметила, что часть предложений России «нежизнеспособны».

