В Кремле ответили на вопрос о новых контактах Путина и Байдена

Новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет в планах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока нет планов по высшему уровню», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, появилась ли ясность об организации нового разговора Путина и Байдена после проведения в Женеве переговоров России и США по гарантиям безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал об условиях встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. По его словам, пока нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров двух стран, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа и реализация указаний президентов России и США.

30 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. Диалог продолжался 50 минут. В ходе беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден дал понять, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе.

