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В МИД России рассказали об условиях встречи Путина и Байдена

Замглавы МИД РФ Рябков об очной встрече президентов Путина и Байдена: пока нет понимания

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в интервью «Известиям» об условиях встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

По его словам, пока нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров двух стран, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа и реализация указаний президентов России и США.

«Я не берусь называть на данном этапе даже какие-то ориентировочные временные рамки того, что дальше может происходить на уровне министров иностранных дел, по линии других задействованных ведомств и их руководителей», — отметил дипломат, добавив, что без этого говорить о саммите просто не получается.

30 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. Диалог продолжался 50 минут. В ходе беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден дал понять, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе.

Марина Совина
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