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В США вновь призвали Казахстан отменить приказ стрелять на поражение

Госдеп США: призываем Казахстан отменить приказ стрелять на поражение без предупреждения

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

В США вновь призвали отменить приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение без предупреждения по тем, кто не сложит оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Госдепартамент.

9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. Он также раскритиковал приказ Токаева открывать по протестующим огонь на поражение. Перед этим официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что этот приказ беспокоит мировое сообщество.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «За рубежом высказывают призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время», — пообещал он.

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Марина Совина
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