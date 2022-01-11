Чемпион мира рассказал о преимуществе норвежских лыжников над российскими

Чемпион мира 2011 года по лыжным гонкам, канадец Девон Кершоу назвал командную тактику преимуществом норвежских лыжников над российскими. Об этом он рассказал в подкасте FasterSkier.

«Было бы интересно посмотреть на то, как большие команды отправляют кого-то в атаку, а другая команда пытается этого беглеца догнать или та же команда умышленно сбивает темп в группе. Мы иногда видим подобное в исполнении норвежцев, но россияне никогда даже не пытаются», — отметил Кершоу. Он объяснил, что командная тактика позволяет создать позади спортсменов воздушную подушку, которая дает преимущество.

По мнению Кершоу, россияне могли бы пробовать применять командную тактику, особенно в то время, когда Большунов и Устюгов были на пике. Он подчеркнул, что важную роль играют техника и физическая готовность спортсменов. При этом чемпион отметил, что стартов на Кубке мира мало, а конкуренция в российской и норвежской командах высокая. «Никто не хочет приносить в жертву свои шансы выступать на Кубке мира лишь ради того, чтобы вставить Клебо палки в колеса», — заявил чемпион.

30 ноября итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением о причинах напряженных отношений между российскими и норвежскими спортсменами. Он заметил, что проблема связана с неясными правилами Международной федерации лыжного спорта, которые спортсмены трактуют по-разному.