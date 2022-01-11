На Украине посвятили песню возвращению Порошенко

Украинский рэпер Владимир Завгородний посвятил песню возвращению в страну бывшего президента Петра Порошенко, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Трек начинается с таких строчек: «Я принес благую весть: скоро Порошенко будет здесь снова. Не страшна зима с ее морозами и снегами, если Порошенко снова будет с нами».

В песне Завгороднего также говорится, что «там, где Порошенко, там поднимается экономика, там, несмотря на всю пропаганду, только падает рейтинг у комика» (очевидно, имеется в виду действующий президент Владимир Зеленский. — прим. «Ленты.ру»).

6 января Печерский суд Киева арестовал имущество и активы Порошенко по ходатайству прокуратуры. Экс-президент, который находится в Европе, пообещал вернуться на Украину 17 января.

20 декабря Петру Порошено было предъявлено обвинение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, политик использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Обвинение будет ходатайствовать об аресте Порошенко.