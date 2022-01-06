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Суд в Киеве арестовал имущество Порошенко

«Страна.ua»: суд арестовал имущество и активы обвиненного в госизмене Порошенко

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Печерский суд Киева арестовал имущество и активы экс-президента Украины Петра Порошенко, обвиненного в госизмене. Об этом сообщает информационный портал «Страна.ua».

Издание уточняет, что суд тем самым удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

Ранее Порошенко рассказал, что приедет в Киев для участия в судебном заседании 17 января. Политик подчеркнул, что возвращается не для того, чтобы защищаться от действующего украинского президента Владимира Зеленского. По словам политика, он едет в Киев, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии.

20 декабря бывшему президенту было предъявлено официальное обвинение в государственной измене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, политик использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В офисе генерального прокурора Украины также сообщили о планах арестовать Порошенко.

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Виктория Кондратьева
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