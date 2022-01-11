Посольство России обвинило США в подрыве стабильности в бывшем СССР

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в подрыве стабильности и безопасности в странах бывшего СССР. Об этом говорится в Twitter-аккаунте дипмиссии.

«Устои стабильности и безопасности на постсоветском пространстве и во многих странах Балкан, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки были сильно подорваны из-за систематического вмешательства США во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении посольства РФ.

Ранее посольство России в США заявило, что не понимает логику Госдепа, призывающего Москву «отвести войска» от Украины в условиях, когда Вашингтон не намерен обсуждать с Москвой численность своих войск в Европе. Также в посольстве заявили, что Россия продолжает проводить военные учения на своей территории, поэтому дислокация войск является суверенным делом страны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Кремля нет планов нападать на Украину, в чем Москва заверила Вашингтон во время переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, для российской делегации не стал неожиданностью тот факт, что во время дискуссии представители США в очередной раз высказали претензии по поводу сосредоточения российских войск вдоль границы Украины.