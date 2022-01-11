В России не поняли логику Госдепа США, призывающего Москву «отвести войска» от Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства РФ в США в Twitter.

В посольстве уточнили, что сами США не собираются обсуждать с Россией численность своих войск в Европе.

«Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует "вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель", в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», — говорится в сообщении.

Также в посольстве заявили, что Россия продолжает проводить военные учения на своей территории, поэтому дислокация войск является суверенным делом страны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Кремля нет планов нападать на Украину, в чем Москва заверила Вашингтон во время переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, для российской делегации не стал неожиданностью тот факт, что во время дискуссии представители США в очередной раз высказали претензии по поводу сосредоточения российских войск вдоль границы Украины.