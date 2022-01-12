Прапорщиков отдали под суд за ЧП на военном аэродроме в Крыму

В Крымском гарнизонном военном суде начался процесс над техниками военного аэродрома Саки, которых обвиняют в нарушениях, повлекших ЧП в мае 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, статья 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним») вменяется двум прапорщикам — Валерию Венгеру и его начальнику Дмитрию Сенченко — из группы ремонта.

На военном аэродроме Саки дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк морской авиации Черноморского флота России и там проходит подготовка летного состава палубной авиации. В конце мая 2021 года произошло ЧП — перед летными упражнениями на истребителе Су-30СМ неожиданно сработала система катапультирования. Летчиков выбросило из кабины на 50-метровую высоту, но им удалось удачно приземлиться благодаря своевременному раскрытию парашютов. Однако получили травмы механик Александр Купор (он получил ожоги), который помогал экипажу взобраться на борт, и инженер Владимир Помазанский (потерял слух).

Следствие считает, что техники не провели должную подготовку системы катапультирования. Из-за этого пострадали люди, а истребителю потребовался ремонт стоимостью 22 миллиона рублей. Подсудимым грозит до семи лет лишения свободы.