Хозяйка спасла собаку из пасти волка

Женщина на тропе вблизи муниципалитета Сук на острове Ванкувер в Канаде спасла свою собаку из пасти напавшего на нее во время прогулки волка. Об этом сообщает The Williams Lake Tribune.

Канадка выгуливала собаку без поводка на дикой тропе. Животное убежало вперед, и вскоре хозяйка услышала его визг. Женщина побежала за питомцем и увидела, что волк схватил его зубами за шею. Ей удалось отпугнуть хищника и освободить собаку. Теперь ее питомец находится под наблюдением ветеринара.

На следующий день для проверки сообщения о нападении волка на место происшествия приехал офицер по охране природы Питер Пауэлс. Он отметил, что не занимается активным поиском хищника. «Конечно, в нападении на собаку, которая гуляет без поводка, на этом острове нет ничего необычного, но чаще виновниками подобных происшествий являются пумы. Это первое нападение волка на собаку за много лет», — подчеркнул мужчина.

Несмотря на то, что в некоторых аккаунтах Facebook циркулировали слухи о множестве нападений волков, Пауэлс отметил, что к ним поступало только одно официальное обращение по такому поводу. «Когда вы гуляете на диких тропах, всегда есть риск нападения пум, волков, медведей и других собак. Люди должны держать своих питомцев рядом с собой и в идеале на поводке, хотя не все следуют этому совету», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, ромбический питон попытался задушить домашнюю собаку. Хозяин собаки услышал доносящийся с улицы шум, и успел спасти пса.