В США впервые применили «акт Родченкова»

В США зафиксирован первый случай применения акта, названного в честь Григория Родченкова — перебежчика и бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокуратура воспользовалась «актом Родченкова», предъявив обвинение натуропату Эрику Лире в распространении допинга. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие полагает, что Лира снабжал запрещенными препаратами как минимум двух атлетов. В частности, обладательнице серебра на Олимпиаде-2008 Блессинг Окагбаре.

5 декабря 2020 года «акт Родченкова» подписал тогдашний президент США Дональд Трамп. Закон был принят сенатом Конгресса США в ноябре того же года. «Акт Родченкова» предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американских спортсменов.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Показания Родченкова послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулись с дисквалификациями, аннулированием результатов и лишением наград.