Мародер ограбил магазин женской одежды в Алма-Ате и попал на видео

Мародер из Алма-Аты ограбил магазин женской одежды в ТРЦ MOSKVA Metropolitan и попал на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, что мужчина, личность которого еще не определена, неспешно передвигается по бутику без маски, снимает платья с манекенов, складывая их на руку, а также вынимает украшения из ящиков и надевает их на себя. Согласно информации издания, неизвестный забыл свой телефон на месте преступления. На заставке стояла фотография с его лицом.

Владелец бутика написал заявление в полицию. На данный момент правоохранительные органы разыскивают вора.

Ранее в январе в Казахстане начали шутить о мародерах в Gucci на фоне беспорядков. По словам жителя Алма-Аты, в городе опустошили банкоматы и торговые точки. В ходе беспорядков злоумышленники также разбивали витрины магазинов, один из которых горел всю ночь после поджога.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, спустя двое суток на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января. В период его действия был объявлен комендантский час с 23:00 до 7:00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.