В Казахстане начали шутить о мародерах в Gucci на фоне беспорядков

В Казахстане начали шутить на тему одежды, которую украли из бутиков люксовых брендов на фоне митингов. Комментарий жителя Алма-Аты Олжаса приводит «Говорит Москва».

По словам собеседника радиостанции, в городе опустошили банкоматы и торговые точки. Кроме того, в ходе беспорядков местные разбивали витрины магазинов, один из которых горел всю ночь после поджога.

«Некоторые магазины, которые были по пути следования бандитов и мародеров, оказались разграблены, или там просто могли быть разбиты витрины. (...) Только рядом с моим домом разграблено как минимум пять-шесть банкоматов. Были случаи, когда грабили ТРЦ и продуктовые супермаркеты, выносили абсолютно все. Сейчас еще шутят, что, если вы видите человека в Gucci и Louis Vuitton — это оригинал», — поделился он.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, спустя двое суток на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23:00 до 7:00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.

