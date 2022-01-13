Россиянин подал в суд на «Муз-ТВ» из-за «свадьбы» Киркорова и Давы
Басманный суд Москвы зарегистрировал иск россиянина к телеканалу «Муз-ТВ» о моральном вреде из-за «свадьбы» музыкантов Филиппа Киркорова и рэпера Давы. Об этом пишут «Ведомости».
Истец потребовал от телеканала выплатить 24 миллиона рублей компенсации после трансляции одноименной премии, уточнила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина. Также он хотел обязать телеканал заплатить еще 100 миллионов рублей в пользу государства, однако в этом требовании ему было отказано.
4 июня 2021 года в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», трансляцию которой вел канал. Киркоров и Дава появились в образе молодоженов. Они приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках. Милохин пришел на вручение премии в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма.
Позднее Роскомнадзор вынес «Муз-ТВ» предупреждение по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В отношении главного редактора и редакции канала составили административные протоколы.