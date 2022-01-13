Единственный претендующий на Кокорина клуб отказался от него

Футбольный клуб «Химки» отказался от идеи подписать нападающего Александра Кокорина. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

«Трансфер Кокорина в "Химки" за гранью реальности. В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого», — поделился Терюшков. Специалист назвал разговоры о возможном приглашении игрока шуткой. Он добавил, что представители команды не общались с футболистом.

8 января сообщалось, что «Химки» — единственный клуб, претендующий на Кокорина. Руководство рассчитывало, что новичок команды Павел Мамаев сможет повлиять на форварда.

В начале декабря в «Фиорентине» заявили о готовности отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. В противном случае в клубе готовы пойти на расторжение контракта.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время он провел десять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Соглашение Кокорина с «фиалками» действует до 2024 года.