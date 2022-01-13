Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Локомотив
Отменён
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Отменён
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Суперкубок Испании|1/2 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Арсенал
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 1-й матч
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Дженоа
Кубок Италии|1/8 финала
Спорт

Единственный претендующий на Кокорина клуб отказался от него

«Химки» о возможном подписании нападающего Александра Кокорина: это за гранью реальности
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Футбольный клуб «Химки» отказался от идеи подписать нападающего Александра Кокорина. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

«Трансфер Кокорина в "Химки" за гранью реальности. В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого», — поделился Терюшков. Специалист назвал разговоры о возможном приглашении игрока шуткой. Он добавил, что представители команды не общались с футболистом.

8 января сообщалось, что «Химки» — единственный клуб, претендующий на Кокорина. Руководство рассчитывало, что новичок команды Павел Мамаев сможет повлиять на форварда.

В начале декабря в «Фиорентине» заявили о готовности отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. В противном случае в клубе готовы пойти на расторжение контракта.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время он провел десять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Соглашение Кокорина с «фиалками» действует до 2024 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Пьяный россиянин разбил нос в маршрутке ехавшему в школу ребенку
Нарколог раскрыл способ восстановить печень после праздников
У «Роскосмоса» украли миллионы при отправке американских астронавтов на МКС
Россиянам рассказали об отсутствии необходимости в выплатах из-за омикрон-штамма
Захарова назвала причину массовых беспорядков в Казахстане
В России захотели построить новые десантные корабли
Умерла солистка группы The Dixie Cups
Лавров заявил об отсутствии свободы экономической деятельности ФРГ от США
В ЕС задумались об отправке на Украину миссии по подготовке офицеров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter