Депутат назвал возможный срок принятия законопроекта о COVID-сертификатах

Госдума может принять законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах до 1 февраля. Это «Известиям» подтвердил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, у парламентариев было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически проработать документ. Он напомнил, что последний день, когда ведомства и фракции могут предложить изменения, — 14 января. При этом большинство фракций уже высказали свои предложения — от установления предельной цены на тесты до единого порядка получения справок о прививке.

12 января президент России Владимир Путин предупредил о возможных новых вспышках заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Глава государства считает, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране. Он также дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования сертификатов о вакцинации. У имеющих ковид-сертификаты россиян, которые привились или переболели COVID-19, будет возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли. Помимо этого, законопроект предусматривает возможность нахождения в общественных местах людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации.