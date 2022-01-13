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Депутат назвал возможный срок принятия законопроекта о COVID-сертификатах

Депутат Тумусов не исключил принятие законопроекта о COVID-сертификатах до 1 февраля

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Госдума может принять законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах до 1 февраля. Это «Известиям» подтвердил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, у парламентариев было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически проработать документ. Он напомнил, что последний день, когда ведомства и фракции могут предложить изменения, — 14 января. При этом большинство фракций уже высказали свои предложения — от установления предельной цены на тесты до единого порядка получения справок о прививке.

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Ранее в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования сертификатов о вакцинации. У имеющих ковид-сертификаты россиян, которые привились или переболели COVID-19, будет возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли. Помимо этого, законопроект предусматривает возможность нахождения в общественных местах людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации.

Марина Совина
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