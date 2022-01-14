Суд над Джоковичем отложили

Австралийский суд отложил рассмотрение апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Энтони Кэлли.

Дело спортсмена, оспорившего решение властей Австралии о повторном аннулировании визы и депортации, будет передано в федеральный суд страны. Его рассмотрят 16 января. До окончания разбирательства спортсмен может находиться на территории Австралии.

Ранее стало известно, что Джокович не будет находиться под стражей. 15 января спортсмену предстоит собеседование с иммиграционной службой страны.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. Отмечалось, что юристы спортсмена планируют обжаловать решение.

Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. 10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который пройдет с 17 по 30 января.